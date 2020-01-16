Пекин, , 06:38 — REGNUM В общей сложности 200 водородных автобусов вышло со сборочной линии в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Производитель автобусов компания Yunnan Wulong Auto Co., Ltd стала первым предприятием провинции, которая успешно занимается производством автобусов на топливных ячейках. В 2018 году гонконгская компания Chow Tai Fook приобрела производителя и влила в него 1 млрд юаней (около $145 млн) с целью выпуска транспорта на электричестве и водороде.

Помимо 200 водородных автобусов компания поставит 47 электрических автобусов в город Фошань провинции Гуандун на юге Китая. Компания поставила перед собой цель продать 2000 единиц транспорта на новых видах энергии в 2020 году стоимостью 1,5 млрд юаней.