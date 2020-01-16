Абакан, , 03:07 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу — это настоящий прорыв в социальной политике. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал хакасский политический аналитик Михаил Верхотуров, комментируя послание главы государства к Федеральному собранию.

«Это огромные деньги, которые перекроют весь негатив от пенсионной реформы. И, несомненно, это удовлетворит запрос общества на справедливость», — отметил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин зачитал послание к Федеральному собранию. Он объявил о том, что программа материнского капитала будет продлена до 2026 года, а также предложил распространить её действие на первенцев. Также глава государства предложил увеличивать маткапитал для семей, где родится второй ребёнок, до 616 617 рублей.

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