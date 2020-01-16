Благовещенск, , 02:20 — REGNUM Губернатор Приамурья Василия Орлов, комментируя Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию рассказал, какие меры поддержки уже введены в регионе за счёт областного бюджета.

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Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

«В своём послании Федеральному собранию президент рассказал о внедрении бесплатного горячего питания в школах для учеников с 1 — 4 класс. Это важнейшая мера поддержки! У нас в регионе уже реализуется подобная мера поддержки в школах. Мы с 1 ноября 2019 увеличили расходы на это направление», — отметил губернатор.

Также Василий Орлов прокомментировал результаты «Дальневосточной ипотеки», которая начала работать в декабре 2019 года.

«Владимир Путин отметил 2-процентную ипотеку, призвав при этом банки включаться ещё активнее в эту программу. Уже 23 амурских семьи получили эту льготу и с каждым днём их число только увеличивается», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин обозначил основные направления развития, связанные с улучшением условий жизни населения и поддержкой материнства и детства.