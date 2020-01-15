Москва, , 22:44 — REGNUM Арбитражный суд Москвы отказал антивирусной компании «Доктор Веб» в подаче иска против автономной некоммерческой организации «Россиийская система качества» (Роскачество) из-за рейтинга антивирусов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

«15 января состоялось заседание суда, по итогам которого претензии ООО «Доктор Веб» были признаны необоснованными, в иске компании отказано», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В Роскачестве также сообщили, что в ответ на обращение «Доктор Веб» направили компании официальный ответ с разъяснением методики испытаний программного обеспечения, описанием принципов проведения тестов и формулы расчёта рейтинга.

При этом в пресс-службе отметили, что «Доктор Веб» стала единственным за всё время исследования производителем, несогласным с его результатами.

Как передавало ИА REGNUM, в опубликованном летом 2019 года рейтинге Роскачества антивирус «Доктор Веб» занял последнее место среди подобных продуктов для операционной системы Windows.

В «Доктор Веб» раскритиковали исследование, заявив, что в нём были приведены «общие формулировки», тогда как анализ столь «сложного технического объекта, которым является антивирус», предполагает «исключительную точность терминологии и обоснованность всех выводов».

Сообщалось, что компания направляла запросы в Роскачество с просьбой предоставить протоколы технического исследования и техническое задание проводившей его лаборатории, но ответа на них получено не было. В связи с этим в начале января компания приняла решение обратиться в суд.

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