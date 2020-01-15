Москва, , 16:16 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 10 по 13 января выросли в среднем на 0,1%, с начала 2020 года — на 0,4%. такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За четыре дня пшено подорожало в среднем на 0,7%, куриные яйца — на 0,4%, сахар-песок — на 0,3%, подсолнечное масло и рис — на 0,2%; свинина, мясо кур, вермишель и печенье — на 0,1%.

Одновременно с этим гречневая крупа подешевела на 0,4%, вареная колбаса и жирный творог — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,3%, в том числе свежие огурцы стали дороже на 3,3%, помидоры — на 2,1%.

Цены на автомобильный бензин за отчётный период в среднем не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.