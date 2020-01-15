Нижний Новгород, , 16:09 — REGNUM В Нижегородской области на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020 году будет направлено более 1,1 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«За последний год мы предприняли конкретные шаги, например, усовершенствовали социальный контракт, сделав его более адресным и наполнив конкретными мерами поддержки. В этом году даже стали лидерами в стране по объему финансирования на эти цели, которое выделяется со стороны федерального бюджета. В первую очередь — это финансовая поддержка людей», — отметил Никитин.

По его словам, ежемесячные денежные выплаты в настоящее время соответствуют величине прожиточного минимума и составляют около 11 тыс. рублей, их могут получить люди, которые только что нашли работу или проходят обучение, а также те, кто оказался в сложной жизненной ситуации — проблемы со здоровьем, уход за ребёнком, трудности с вакансиями.

«До 30 тыс. рублей может составлять выплата на обучение и до 250 тыс. — на организацию своего дела для самозанятых или на создание крестьянско-фермерского хозяйства. В этом году мы рассчитываем заключить почти 10 тыс. контрактов по новой схеме, включающей эти меры поддержки», — добавил губернатор.

Никитин напомнил, что в прошлом послании президент упомянул Нижегородскую область как один из регионов, где применяются пилотные механизмы борьбы с бедностью, в частности, социальный контракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства заявил о ряде социальных инициатив, которые касаются поддержки семей с детьми и направленны на улучшение демографической ситуации в России, а также предполагают адресную поддержку.