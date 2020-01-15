Москва, , 15:00 — REGNUM У России есть большой потенциал для успешного продвижения по пути дедолларизации своих резервов, заявила корреспонденту заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя слова главы МИД Сергея Лаврова о поэтапном отказе российской экономики от доллара.

«По поводу дедолларизации есть немало мифов. Например, о том, что доллар США — это единственная в мире валюта, обеспеченная золотом, и поэтому полный отказ от долларовых расчётов или от хранения части международных резервов страны в американских долларах, на практике невозможен.

Однако на самом деле с Бреттон-Вудской валютной системой, предполагающих привязку доллара США к золоту, было покончено ещё в 70-е годы XX века, когда в ФРС США из-за экономического кризиса, связанного с резким ростом мировых цен на нефть, была вынуждена напечатать такое количество долларов, что имеющийся золотой запас Америки уже не мог сдерживать растущую инфляцию.

В настоящее время, если обывательски предполагать, что любая валюта, не обеспеченная золотым запасом, это «фантик», то очевидно, что доллар США — такой же «фантик», как и все остальные валюты, разумеется, не может быть панацеей от экономических кризисов, а в наши дни даже может стать санкционным оружием против стран, не следующих в фарватере политики США.

Именно поэтому с 2014 года российское правительство и Банк России проводят дедолларизацию внешней торговли, финансовой системы и международного резервирования.

Внутри ЕАЭС постепенно уменьшается доля расчётов в долларах и увеличивается доля расчётов в российских рублях и евро, а в области внешней торговли за пределами ЕАЭС у России уже есть соглашения с некоторыми странами о расчётах за поставки сырья и товаров в национальных валютах, например, с Китаем, Ираном и Турцией.

Кроме того, на прошедших в 2018 и 2019 годах саммитах стран группы БРИКС была достигнута договорённость о постепенном отказе от долларовых расчётов и увеличению расчётов в национальных валютах, а также о финансировании проектов в реальном секторе экономики этих стран в национальных валютах.

Стабильность национальных валют многих стран БРИКС позволяет повысить их привлекательность не только у биржевых спекулянтов, но и в качестве средства расчётов в экспортно-импортных операциях. И в первую очередь здесь можно говорить о российском рубле и китайском юане как о наиболее стабильных валютах в БРИКС.

Отметим также, что Россия, Китай, другие страны БРИКС, а также Венесуэла, Турция и Казахстан, активно увеличивают долю золота в своих международных резервах. К концу ноября 2019 года доля золота в российских ЗВР составляла почти 20%, но это пока не самая большая доля: для сравнения: Венесуэла держит в золоте 80% ЗВР, а США и Германия — 70−76% международных резервов.

Так что у России есть большой потенциал для успешного продвижения по пути дедолларизации своих резервов. Хотя бы потому, что это успешно делают, как ни парадоксально, сами США, видимо, не доверяя стабильности собственной валюты. А как можно ей доверять, если президент и министр финансов США постоянно жалуются на то, что доллар слишком крепкий, а ФРС мало что делает для его ослабления», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России дедолларизацию экономики рассматривают как один из вариантов ответа на проводимую США непредсказуемую экономическую политику, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Times of India.

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