Ташкент, , 12:55 — REGNUM Объем железнодорожных перевозок в Узбекистане в импортном сообщении вырастет на 10−15% после вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом 15 января сообщает издание Kun. uz со ссылкой на центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

По данным экспертов, транспортные расходы грузоотправителей и грузополучателей сократятся на $221,6 млн, что положительно скажется на конечной стоимость товаров.

Сокращение расходов на дизельное топливо ожидается до 20%, так как Узбекистан сможет получить относительно дешевое дизельное топливо из Казахстана.

Кроме того, ожидается увеличение экспорта плодоовощной продукции. Это произойдет зав счет сокращения транспортных издержек, а также за счет доступа к госзакупкам в рамках ЕАЭС, а также гармонизации санитарных и фитосанитарных требований.

Животноводы Узбекистана также получат доступ к дешевым и качественным кормам из ЕАЭС, что повлияет на снижение стоимости мяса в республике, в том числе за счет роста импорта крупного и мелкого рогатого скота.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января посол Узбекистана в странах Бенилюкс Дильёр Хакимов заявил, что сотрудничество республики со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не повлияет на сотрудничество с другими странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан не будет ограничивать международные связи из-за ЕАЭС — посол