Мапуту, , 12:56 — REGNUM Итальянская нефтегазовая компания Eni начала свои первые испытания плавучей платформы в северной части Мозамбика, на которой будет производиться добыча сжиженного природного газа. Об этом передает ВВС Swahili.

Ожидается, что добыча природного газа в бассейне реки Рувума начнется в 2022 году, и существует надежда, что на платформе будет добываться до 3,4 миллионов тонн сжиженного природного газа в год.

По информации агентства, обнаружение одного из крупнейших морских месторождений природного газа в Африке было произведено в 2010 году.

Это один из трех проектов, которые должны превратить Мозамбик в крупного поставщика газа, сообщает издание Africa Oil Week.

Но до 2028 года правительство не получит больших доходов, сообщает редактор Мозамбикского политического издания Джозеф Ханлон.

Он добавил, что, как и в случае с другими крупными проектами подобного рода, на его реализацию было задействовано мало местных возможностей. Поэтому, по его словам, уровень безработицы среди молодежи в регионе остается крайне высоким, как и в остальной части Мозамбика.