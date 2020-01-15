Москва, 15 января 2020, 12:02 — REGNUM Каждый четвертый работодатель в России (25%) считает информацию о хобби сотрудников лишней. Таковы данные опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.
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Интересуются информацией о любых хобби сотрудников 42% работодателей. 28% только теми, что соответствуют специальности и характеру будущей работы
У 8% работодателей были случаи, когда приходилось отказывать в трудоустройстве из-за увлечений соискателя.
Опрос проведен 11 декабря 2019 — 13 января 2020 года в 147 населенных пунктах. Опрошены 500 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб.
Как сообщало ИА REGNUM, в России около 66% работодателей уверены, что хорошие внешние данные могут помочь работнику с трудоустройством и продвижением по карьерной лестнице.
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