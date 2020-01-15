Сеул, , 10:33 — REGNUM В 2019 году номинальная стоимость порванных, выброшенных или сожженных купюр и монет в Южной Корее, составила 4,35 трлн вон (~$3,75 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году в стране зафиксировали самый высокий показатель испорченных банкнот с 2009 года.

Известно, что в 2019 году в Южной Корее заменили 610 млн банкнот и 25,9 млн монет.

Отмечается, что больше всего в стране было испорчено купюр номиналом 10 000 вон (53,5%). За ними следуют купюры номиналом 1000 вон (37,8%), 5000 вон (6,7%), 50 000 вон (2%). Среди монет, самыми распространёнными были монеты номиналом 10 вон.