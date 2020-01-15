Томск, , 08:54 — REGNUM С декабря 2019 года в Томской области введён платеж за холодную и горячую воду для общедомовых нужд. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 января в областной администрации.

Ранее, начиная с 2013 года, Томская область сохраняла мораторий на этот платёж. Введение платы за ОДН на воду откладывалось из-за низкой степени готовности жилого фонда.

По словам начальника областного департамента ЖКХ и госжилнадзора Якова Греля, плата распространяется на собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. Размер нормативов в месяц — от 0,012 до 0,035 кубометра на квадратный метр мест общего пользования, в зависимости от благоустройства дома.

Приводится пример, что для квартиры площадью 54 кв. м платёж может варьироваться 40 до 76 рублей.

Грель подчеркнул, что введению платежа предшествовала большая работа:

«Так, оснащённость общедомовыми приборами учёта холодной и горячей воды выросла до 76,8%, а индивидуальными приборами учета — до 82,9%».

Как сообщало ИА REGNUM, рост тарифов ЖКХ обогнал инфляцию в России в 2019 году.