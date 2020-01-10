Москва, , 17:12 — REGNUM Тарифы на жилищно-комунальные услуги в России в 2019 году выросли в среднем на 4,3%. Такие данные приводит 10 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом, как уточняется, жилищные услуги за год стали дороже на 3,1%, коммунальные — на 5,1%.

За 2019 год тарифы на холодное водоснабжение выросли на 5%, горячее водоснабжение — на 4,1%, водоотведение — на 6%, отопление — на 4%, газоснабжение — на 3,7%, электроснабжение — на 4,2%.

Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 4,3%, содержание и ремонт жилья для граждан — собственников жилья в результате приватизации — на 3,3%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ — на 3,5%.

Таким образом, темпы роста тарифов ЖКХ превысили инфляцию, которая, согласно оценке Росстата, по итогам 2019 года составила 3%.

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