Пекин, , 07:07 — REGNUM Отгрузки мобильных телефонов в Китае просели на 6,2% в 2019 году до 389 млн единиц, сообщают в Китайской академии информационных технологий и связи (CAICT), передает агентство Синьхуа.

Только в декабре отгрузки сотовых телефонов достигли 30,44 млн единиц, что на 14,7% ниже, чем за аналогичный период годом ранее, отметили в CAICT, который является исследовательским институтом при министерстве промышленности и информационных технологий.

В течение прошедшего года 4G-телефоны занимали львиную долю в отгрузках. Их количество составило 359 млн единиц, в то время как отгрузки 5G-телефонов составили всего 13,77 млн единиц.

Отгрузки смартфонов просели на 4,7% в годовом исчислении до 372 млн единиц или 95,6% от всех отгрузок мобильных телефонов. Внутренние китайские бренды доминировали в 2019 году по отгрузкам. На них пришлось 352 млн единиц или 90,7% от общего их числа.