Южно-Сахалинск, , 05:44 — REGNUM Правительство Сахалина отказалось реализовать предложение КПРФ об организации бесплатного горячего питания для школьников. Аргумент властей — в регионе не хватает мест в школьных столовых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении КПРФ Сахалина.

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С инициативой к региональным властям обратился руководитель фракции КПРФ в Облдуме Сахалина Юрий Выголов. Инициатива взята не с потолка. В октябре 2019 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов (1−4). Таким образом, рассудили коммунисты, у области высвобождаются значительные средства — ведь субсидировать горячее питание для младшеклассников, согласно законопроекту, будет федеральный бюджет. Выголов предложил направить высвобождающиеся средства на организацию горячего питания школьников с 5-го по 9-й класс.

«Эта социальная мера поддержки могла бы повысить качество жизни подрастающего поколения, частично компенсировать падение реальных доходов сахалинских семей. Такую помощь трудно переоценить в условиях развивающегося экономического кризиса в стране», — сказал Юрий Выголов.

Однако власти Сахалина заявили, что регион не готов к оказанию такой помощи детям.

«В 44 общеобразовательных организациях Сахалинской области отсутствует возможность организации горячего питания для всех обучающихся в связи с недостаточностью посадочных мест в обеденных залах не более, чем в три перемены в соответствии с требованиями санитарных правил», — говорится в официальном ответе зампреда правительства Сахалина Сергея Наумова Юрию Выголову.

Наумов также уточнил, что для выполнения инициативы КПРФ необходимо масштабное строительство новых зданий, пристроек к школам после ликвидации в регионе второй смены. Однако конкретных сроков выполнения данных работ и будут ли они вообще выполняться, чиновник не назвал.

«Правительство Сахалина считает достаточным кормить бесплатно горячими обедами только тех детей, которые, по его мнению, нуждаются в этом. Власти региона не готовы сегодня реализовывать подобные социальные инициативы. Вопрос ликвидации второй смены на Сахалине сегодня тоже под большим вопросом. Хотя, на наш взгляд, подобные оговорки надуманны. В сельской местности, в школах, ничего не стоит поменять кастрюлю с пятилитровой на десятилитровую и накормить дополнительно ещё 10 — 15 детей. Да и в Южно-Сахалинске есть школы, где организованно кормят учащихся среднего звена, но только за деньги родителей. Не секрет, что сахалинцы, как и все россияне, беднеют, возможно, бюджеты семей, не имеющих официальных льгот, давно имеют большие дыры. Самое неприятное, что у чиновников правительства отсутствует само желание заниматься этим вопросом. Они, судя по всему, не считают это важным», — прокомментировал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Лукашевич добавил, что КПРФ на Сахалине намерена продолжать добиваться реализации своей инициативы, собирать подписи, изучать мнение родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Амурской области начала действовать программа, согласно которой все учащиеся с 1-го по 4-й класс будут получать горячие обеды бесплатно. Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, в регионе в последствии готовы идти дальше и увеличивать количество детей, получающих бесплатное горячее питание. Мера направлена на ликвидацию социального неравенства и улучшение здоровья школьников — всё чаще дети Приамурья страдают заболеваниями органов пищеварения.