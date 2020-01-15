Владивосток, , 05:38 — REGNUM Не оставит без внимания в своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин вопрос выхода на пенсию жителей Дальнего Востока, выразил надежду в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Государственной Думы Алексей Корниенко (КПРФ).

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«Необходимо вернуться к обсуждению темы достижения возраста для выхода на пенсию дальневосточников и северян. Считаю, что крайне неправильно была проведена пенсионная реформа, когда под одну гребёнку всех и вся.

Если говорить о развитии Дальнего Востока, было бы хорошо, чтобы здесь пенсионный возраст остался таким, каким он был на 1 января 2019 года. Вот тогда в дальневосточные регионы поехали бы со всей России: жить, строить, брать землю, создавать семьи и так далее. Нужно на законодательном уровне решить вопрос с волной миграции жителей Дальнего Востока в другие российские регионы — люди продолжают покидать Дальний Восток, и пенсионная реформа дала толчок», — резюмировал Алексей Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января глава государства Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию.