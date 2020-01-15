Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может отменить пошлины на импорт китайских товаров, если Вашингтон и Пекин достигнут второго этапа торговой сделки, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин, сообщает Reuters.

«Если президент быстро получит соглашение о втором этапе, он рассмотрит снятие пошлин в рамках второй фазы сделки», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап торгового соглашения между США и Китаем будет подписан американским лидером Дональдом Трампом и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 15 января. Ожидается, что Соединенные Штаты снизят размер пошлин на китайский импорт через 30 дней после подписания сделки.

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