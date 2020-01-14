Москва, , 22:37 — REGNUM Глава Удмуртии в ходе встречи поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за поддержку в проекте по консолидации электросетевых активов с ПАО «Россети», также благодарность высказана в адрес Минэнерго РФ. Стенограмма встречи опубликована на портале правительства РФ.

«Мы смогли выручить очень серьёзную сумму, более 3 млрд рублей, которую полностью направили на ремонт и реконструкцию детских садов и школ. В течение 2019 и 2020 годов более 700 объектов — кровли крыш и окна — будут отремонтированы», — сказал Бречалов.

Он добавил, что сейчас «у нас» более 3,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в структуру ПАО «Россети») приобрело основную часть имущества АО «Ижевские электрические сети» (ИЭС). Балансовая стоимость имущества ИЭС, подлежащая передаче в первую очередь, составляет 81,5%, в ходе второго этапа сделки будет передано 18,5% активов компании. Часть имущества оценена в 2,16 млрд рублей, эти средства Ижевск уже получил.

Глава города Олег Бекмеметьев в октябре говорил, что сделку по передаче компании «Россети» второй части имущества АО «Ижевские электрические сети» (ИЭС) планируется завершить до конца 2019 года. Сумма по итогам второй части сделки составит около 508 млн рублей.

В декабре прошлого года глава Ижевска заверил, что сделка состоится в первом полугодии 2020 года, поскольку в прошлом году она не была включена в инвестиционную программу «Россетей».