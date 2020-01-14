Бишкек, , 20:40 — REGNUM Киргизстанские энергетические компании не планируют в 2020 году повышать тарифы на электроэнергию для населения и коммерческих потребителей. Об этом на пресс-конференции заявил глава национального энергохолдинга Айтмамат Назаров, передает «Tazabek».

По его словам, в 2019 году республика не продавала за рубеж электроэнергию из-за маловодья. А в 2018 году Киргизия экспортировала в соседние страны 750 млн киловатт-часов электричества.

В свою очередь гендиректор компании «Северэлектро» Искендер Кадыркулов сообщил о том, что за минувший год энергетикам удалось сэкономить $96 млн (5,85 млрд рублей) за счет установки потребителям «умных счетчиков» и сокращения потерь электроэнергии.