Вильнюс, , 18:11 — REGNUM Продажи гигиенической бумаги компании Grigeo, которую в Литве обвиняют в умышленном сливе отходов производства в Куршский залив, в самой крупной торговой сети Maxima из-за бойкота населения упали на 22%, пишет сегодня, 14 января, литовское деловое издание Verslo žinios

Кроме этого прекращена продажа всей продукции компании в торговой сети IKI и сети магазинов строительных материалов Kesko Senukai. Ранее о расторжении договоров с Grigeo объявили и пять поставщиков продукции в Ikea и торговые сети Rimi и Norfa.

Остальные сети розничной торговли в Литве пока ещё не определились со своим решением относительно продукции Grigeo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компанию обвиняют в нанесении ущерба природе в размере 60 млн евро. Предполагается, что отходы производства тайно сливались в воды Куршского залива почти десять лет.