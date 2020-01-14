Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM Министерство труда и социального развития Ростовской области ищет подрядчика на выполнение ремонта административного здания. Услуги оценены в 77,8 млн рублей. Объект расположен на улице Лермонтовской в Ростове-на-Дону, передаёт ИА REGNUM.

Из документации следует, что зданию необходим капитальный ремонт.

«Режим выполнения работ ежедневно с 8:00 до 20:00, при необходимости выполнение работ может производиться в две смены, в выходные и праздничные дни», — уточняется на сайте госзакупок.

Исполнитель госконтракта должен успеть обновить здание в срок до 1 декабря 2021 года.