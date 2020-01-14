Рига, , 06:49 — REGNUM Представитель Рижского строительного управления Эдгар Бутанс сообщил, что сегодня подписан акт о приёме в эксплуатацию самого высокого долгостроя Риги «Z-Towers», теперь на долгие годы изменившего облик левобережья латвийской столицы, пишет портал nra.lv.

Проект из двух цилиндрических башен, по 30 этажей в каждой, возводился в течение 13 лет и обошёлся застройщику в 250 млн евро. Оба здания многофункциональны, там расположатся офисы компаний, частные апартаменты, на первых пяти этажах различные объекты общественной инфраструктуры. В декабре прошлого года у компании застройщика возникла проблема с вводом объектов в эксплуатацию. Строителей обвинили в нарушение норм, а здания ненадёжными. Сегодня претензии в этом отношение были сняты.