Вильнюс, , 17:35 — REGNUM Представители мэрии Вильнюса, водоканала Vilniaus vandenys и экологи сегодня, 13 января, пришли с проверками на завод компании Grigeo в пригороде Вильнюса Григишкес. Цель проверки выяснить, не спускает ли завод неочищенную после производства воду в реку Нерис (Вилия), как это было десятилетие на заводе в Клайпеде, который тайно спускал отходы в воды Куршского залива, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проверяющим показали всего девять труб с завода в реку, однако все они, по утверждениям представителей производства, служат как ливневая канализация или для спуска излишков чистой воды. Тем не менее, во время рейда обнаружено несколько труб, которые вообще не значатся в технической документации завода. Представители Grigeo заверили, что это якобы старые и неиспользуемые с советских времён коммуникации, которые забетонированы и не могут эксплуатироваться. Так это или нет должна будет разобраться специальная комиссия.

Именно такая якобы неиспользуемая труда сливала в Клайпеде отходы прямиком в Куршский залив.