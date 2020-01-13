Кострома, , 17:15 — REGNUM Все 230 работников «Костромской судоверфи» получили уведомления о сокращении, — сообщает ТРК «Кострома».

Сокращение должно пройти до 2 марта этого года. Напомним, в конце прошлого года сотрудникам предприятия задержали зарплату. За ноябрь не выплачено 3,6 миллиона рублей. Это 50% от всех заработных плат сотрудников.

Руководство предприятия обещает погасить долги до конца января. Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сокрытия средств от уплаты налогов в отношении судоверфи

Читайте также: Руководство «Костромской судоверфи» подозревают в сокрытии налоговНа сайте самого предприятия информации о сокращениях нет. Последняя новость, опубликованная 29 декабря 2019 года, посвящена постройке танкера.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил сотрудников соответствующих служб принять меры, чтобы сохранить деятельность предприятия и защитить интересы людей.

«Перед нами стоит очень серьезная задача. С одной стороны защитить права людей труда, чтобы люди получали свою заработную плату. С другой стороны — ни в коем случае не допустить прекращения деятельности этого уникального для области предприятия», — сказал глава Костромской области Сергей Ситников.