Кострома, , 05:17 — REGNUM В Костроме возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств предприятия АО «Костромская верфь», за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Костромской области.

По версии следствия руководители судоверфи утаили 33 млн рублей, за счет которых должна быть погашена недоимка по налогам.

Предприятие задолжало 18 млн рублей. Чтобы фискальные органы не взыскали долг принудительно, руководство «Костромской верфи» перевело все имеющиеся средства, минуя расчетные счета предприятия, на посторонние счета.

В настоящее время следствием изучается финансовая документация предприятия, проводятся следственные действия.

Отметим, что статья 199 ч 2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов» предусматривает наказание от штрафа в четверть миллиона рублей до лишения свободы сроком до 3 лет.