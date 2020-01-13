Рига, , 17:08 — REGNUM В течение 2019 года быстрыми темпами росли пенсионные накопления второго уровня в Латвии. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, по сравнению с 2018 годом пенсионные накопления второго уровня в стране выросли на 25% или на 900 млн евро.

По мнению Государственного агентства социального страхования (VSAA), одной из причин этого стали изменения в законодательстве Латвии, позволяющие оставлять в наследство сделанные накопления. Эту возможность уже использовали 25 000 человек.

Отмечается, что всего количество участников пенсионного накопления второго уровня в Латвии равняется 1,3 млн человек, при общем населении в 1,9 млн.

«В среднем 2000 человек в день подают заявления на участие в этой системе», — сообщила представитель VSAA Илзе Винделе.

Напомним, в Латвии существуют три вида пенсионных накоплений — первого уровня (обязательное), второго уровня (добровольное), когда часть социальных взносов на пенсионные накопления по заявлению работника отчисляет работодатель и третьего уровня (исключительно частная инициатива граждан).