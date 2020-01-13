Нижний Новгород, , 17:06 — REGNUM С 25 января в Нижегородской области в тестовом режиме начнет работу единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Звонки будут приниматься по номеру 03 с городских телефонов, в также по номерам 103 и 112 с мобильных телефонов.

«Сейчас информация проходит от подстанции к подстанции. Из-за этого теряется время, играющее огромное значение при оказании экстренной помощи. В новой системе сигнал будет сразу поступать к ближайшей свободной бригаде», — отметил губернатор Глеб Никитин. По его словам, для тестового периода неободимое оборудование уже закуплено.

Также Никитин подчеркнул, что единая диспетчерская поможет достижению целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщало ИА REGNUM, также в рамках нацпроекта Нижегородская область до конца 2020 года будет в полном объеме обеспечена необходимым числом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В 2019 году в область поставлено 23 мобильных медицинских комплекса. 11 таких комплексов распределены в районные больницы, 12 комплексов являются специализированными. На территории региона появились семь новых ФАПов.

В следующем году будет построено ещё два фельдшерско-акушерских пункта, что полностью обеспечит потребности региона.