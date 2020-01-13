Иваново, , 16:51 — REGNUM На 11% вырос объём экспорта товаров из Ивановской области за 11 месяцев 2019 года, сообщили в пресс-службе облправительства со ссылкой на данные Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России 13 января.

В целом внешнеторговый оборот в регионе за данный период по сравнению с тем же периодом 2018 года вырос на 0,7% — в абсолютных цифрах он составил 652,6 млн долларов США. На экспорт во внешнеторговом обороте пришлось 25,2%, доля импорта — 74,8%.

Объём экспорта товаров в январе — ноябре 2019 года из Ивановской области в государства-участники СНГ вырос на 13,3% до 90,5 млн долларов, в страны дальнего зарубежья — на 8,5% до 74,2 млн долларов. Общий рост экспорта из региона составил 11%. Больше всего товаров экспортируется в Белоруссию, на которую приходится 19,1% от всего объёма экспорта, на втором месте — Казахстан (18,1%), на третьем месте — Германия (6,9%). 6,4% от объёма экспорта отправляется на Украину и 4,8% — в Узбекистан. Традиционно основа экспорта для Ивановской области — текстильные изделия. Однако регион также продаёт продукцию химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства.

Объём импорта в январе — ноябре 2019 года составил 488 млн долларов США. Наибольший удельный вес импортных товаров ввезен из Узбекистана — 32,2%, Китая — 19,9%, Беларуси — 7,7%, Турции — 4,9% и Италии — 4,6%.