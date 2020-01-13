Рига, , 12:07 — REGNUM 15 января 2020 года на 10, 20 евроцентов, в зависимости от региона Латвии, подорожают билеты на маршруты в региональных автобусах и поездах. Об этом сообщила представитель Государственной дирекции общественного транспорта (VSIA) Зане Плоне порталу Dienas Business.

По ее словам, одновременно в стране будет увеличено число различных льгот. Так, при приобретении билетов, стоимостью от 2,1 евро, электронная скидка составит 10%.

Плоне добавила, что проездные билеты на автобусы обеспечат скидку от 10 до 20%, а на поезде скидка в отдельных случаях может составить 46%. Все абонементы, купленные до 15 января, будут действительны до истечения срока годности.