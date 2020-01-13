Ташкент, , 11:05 — REGNUM Количество компаний с китайским капиталом в Узбекистане по состоянию на 1 января 2020 года составило 1652, что на 47,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

Вместе с тем первое место по количеству компаний с иностранным капиталом по прежнему занимает Россия — в 2019 году количество российских компаний выросло на 28%, до 1828. Количество компаний с турецким капиталом выросло на 45%, до 1271.

Общее количество организаций с иностранным капиталом в Узбекистане составляет 7560, что на 37% больше, чем годом ранее. Более 60% всех компаний зарегистрировано в Ташкенте.

Отметим, всего по состоянию на 1 января 2020 года в Узбекистане зарегистрировано 419,5 тыс. организаций, что на 23,7% больше, чем годом ранее.

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