Канберра, , 10:22 — REGNUM Прямые убытки Австралии от масштабных лесных пожаров составляют примерно $3,5 млрд. Такую оценку предоставил 13 января общественности банк Westpac, один из крупнейших в Австралии.

В банке уточнили, что по состоянию на 10 января в австралийские страховые компании было подано 10,55 тыс. исков, общая страховая стоимость которых достигает 939 млн австралийских долларов ($645,6 млн). При этом незастрахованные потери, которые должно будет компенсировать государство, превышают застрахованные примерно в два раза.

Власти уже выделили 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) в связи с пожарами. Таким образом, катастрофа в целом обойдётся стране примерно в 5 млрд австралийских долларов ($3,54 млрд).

Эксперты Westpac указали на ущерб от пожаров для сельского хозяйства, в частности, скотоводства, производства молока и виноградарства. Наибольший урон, однако, стоит ожидать для туристической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, от лесных пожаров Австралия страдает с октября 2019 года. На восстановление дикой природы власти планируют выделить $35 млн.

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