Рига, , 15:54 — REGNUM По данным Центрального статистического управления (ЦСУ) среднегодовая инфляция в 2019 году в Латвии составила 2,8%, пишет портал LSM.

В декабре 2019 по сравнению с декабрём 2018 года уровень цен поднялся на 2,3%. Цены на товары выросли на 2,1%, на услуги на 2,6%.

За год выросли цены на продукты и безалкогольные напитки до 2,4%. Существенно повысились цены на мясо и мясные изделия — 7,4%. Рекорд поставила свинина, цены на которую поднялись на 14,3%. В этой группе упали цены на кофе на 6,4%, молоко на 5,1%.

На 4,3%, в среднем, выросли цены на алкоголь и табачные изделия. На это повлияло повышение с 1 июля 2019 акцизной нагрузки. Цены на недвижимость и коммунальные услуги за год поднялись на 3.3%. На 2,4% стали обходится услуги врачей и фармацевтика. Индустрия культуры и развлечений подорожала на 3.4%, сегмент ресторанов и гостиниц на 3,4%.