Рига, , 23:06 — REGNUM Латвийским предприятиям для перехода на «зелёную энергетику» стало доступно 11,68 млн евро, пишет портал Dienas Business.

Министерство экономики Латвии совместно с фондом Кохезии ЕС подготовило 3-ю очередь финансирования для обеспечения энергоэффективности производственных объектов. Заявки на финансирование предприниматели могут подавать с 9 января по 9 апреля.

В рамках этих целей ЕС готов финансировать как реставрационные работы по утеплению производственных корпусов, так и приобретение энергоэффективного оборудования. Предприниматели могут рассчитывать на покрытие 30% общих расходов.