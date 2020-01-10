Москва, , 20:56 — REGNUM Экологический налог на транзит нефти через Белоруссию направлен на то, чтобы компенсировать убытки Белоруссии от налогового маневра РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории — ставка налога для организаций-транспортеров нефти составляет 50% от налога на прибыль.

«Пополнение бюджета, безусловно, волнует правительство любой страны, не исключая Республику Белоруссия. Интеграция с Россией в ближайшей перспективе возможна, но пока обе страны не спешат менять законодательство, поэтому после налогового маневра России Белоруссия потеряла доходы, что может негативно сказаться на ВВП», — заявил Деев.

Речь, в частности, о переходе на налог на добычу полезных ископаемых в РФ, который подразумевает компенсацию для российских поставщиков, но на белорусские компании это не распространяется.

«Поэтому Белоруссия ищет способ компенсации убытков», — объясняет Деев.

По его словам, новые нормы очевидно увеличат стоимость транзита по территории Белоруссии.

«Но резкого скачка стоимости топлива пока не ожидается — его цена больше зависит от ситуации на мировом рынке и торговой войны США и Китая», — считает Деев.