Минск, , 12:41 — REGNUM «Самое важное — обеспечить широкую поддержку евразийской интеграции гражданами наших государств. Особое внимание следует уделить социальным аспектам, повышению эффективной занятости и защищенности трудящихся, сотрудничеству в области образования, здравоохранения, продвижению здорового образа жизни, широкому вовлечению молодежи в процессы евразийской интеграции, взаимодействию в других гуманитарных областях», — говорится в опубликованном вечером 9 января обращении Александра Лукашенко к главам государств — членов Евразийского экономического союза в связи с председательством Белоруссии с 1 января 2020 года в органах ЕАЭС.

В документе предложено сосредоточить совместные усилия на полном устранении барьеров, максимальном сокращении изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, предотвращении возможности возникновения новых видов препятствий для создания свободной конкурентной среды. Следует уточнить полномочия органов ЕАЭС и системно решить вопрос исполнительской дисциплины при выполнении принятых органами союза решений и соблюдении права ЕАЭС.

Предложено делегировать ряд полномочий на уровень Коллегии ЕЭК. В частности: «Комиссия как самостоятельный субъект должна быть наделена правом обращаться в Суд ЕАЭС, совершенствование деятельности которого требует особого внимания, включая внедрение механизмов обязательного исполнения его решений». «Необходимо усовершенствовать институциональную структуру Союза, привести в соответствие с современными и перспективными этапами развития евразийской интеграции компетенции Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС», — сказано в обращении.

В интеграции членам союза «необходимо переходить на программно-целевой метод, предусматривающий определение индикаторов по ключевым направлениям интеграции, ответственность за их достижение и выполнение соответствующих мероприятий», считают в Минске. «Требуется усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в сферах с наибольшим количеством барьеров и изъятий: техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление государственных закупок, предоставление субсидий», — отмечено в обращении к главам государств-членов ЕАЭС.

Там также указано на «необходимость установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер» — т. е. с предварительного рассмотрения органами союза.

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