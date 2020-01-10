Минск, , 12:21 — REGNUM Переход к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других отраслях — в числе важнейших задач дальнейшего развития ЕАЭС. Об этом говорится в опубликованном вечером 9 января обращении Александра Лукашенко к главам государств — членов союза.

«Завершение работы по формированию общих энергетического и транспортного рынков ЕАЭС должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий», — сказано в документе.

Читайте новости сюжета: Нефтяная отрасль БелоруссииПри построении общего финансового рынка ЕАЭС предложено начать предметную работу по созданию платежного пространства союза, обеспечению бесперебойных трансграничных расчетов и платежей, дедолларизации экономик, дальнейшему повышению доли расчетов в национальных валютах государств-членов, обеспечению независимости межгосударственных платежей от внешних факторов — системы SWIFT, зарубежных банков-корреспондентов и санкционных рисков.«В промышленном секторе ключевое место отводится гармонизации национальных политик, внедрению единообразных подходов, сближению инструментов и уровню государственной поддержки, созданию производственной кооперации и формированию региональных производственных цепочек добавленной стоимости, реализации совместных проектов и локализации производств, выпуску современной продукции, способной удовлетворить потребности внутреннего рынка и обеспечить совместный выход государств — членов ЕАЭС на рынки третьих стран», — сказано в документе.

Предложено принять единую программу импортозамещения ЕАЭС «на основе национальных программ». Поставлен вопрос о разработке долгосрочной стратегической программы инновационного развития.

Выравнивание условий осуществления хозяйственной деятельности, создание общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве союза также отмечено в обращении. ЕЭК указано «обратить внимание на вопросы субсидирования, изменив формат своей работы с наблюдателя на законодателя и приняв меры по устранению дисбалансов на внутреннем рынке промышленной продукции из-за оказания мер государственной поддержки».«Особое внимание нужно уделить формированию сбалансированного аграрного рынка Союза, основанного на современной системе прогнозирования развития агропромышленного комплекса ЕАЭС и углубленной межгосударственной кооперации с применением эффективных систем продвижения сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе на рынки третьих стран, — предложено в обращении. — По чувствительным сельскохозяйственным товарам требуется разработка межгосударственных программ развития, включая вопросы специализации агропромышленных производств в ЕАЭС на основе использования конкурентных преимуществ».

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