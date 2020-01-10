Минск, , 12:06 — REGNUM Александр Лукашенко 9 января в ходе церемонии вручения премии «За духовное возрождение» констатировал, что «сейчас очень острый период в существовании нашего государства». Его выступление опубликовала пресс-служба президента Белоруссии.

Он отметил, что не нефть и газ являются главными в переговорах руководства Белоруссии и России: «Наверное, не формат сегодня об этом говорить, но я просто скажу в двух словах. Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. Пусть даже будет дороже, но мы найдем. И нашли». «Наверное, не время говорить эту правду, поскольку идет процесс переговоров, но это так. Что касается поставок российского газа, аргументы мои просты. 75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно ‑ и в России, и в Белоруссии. Но «Газпром» сегодня на Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально», — поведал Лукашенко.

Он сообщил также: «Мы договорились на сегодняшний день, что эти два месяца (это было предложение президента Путина) будем работать по газу на условиях 2019 года. Но я напомню: когда мы в 2011 году шли на продажу «Белтрансгаза», была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано».

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