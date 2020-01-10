Екатеринбург, , 07:23 — REGNUM Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» в Екатеринбурге всё же будет отдано частнику. Об этом говорится в плане приватизации государственного имущества на 2020−2022 годы, который утвердил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Всего в госсобственности находится 3 902 806 акций. Они будут все переданы новому владельцу.

Типография была создана в 1926 году. Изначально она выпускала старейшую в регионе газету «Уральский рабочий», а также газету «На смену».

Как сообщало ИА REGNUM, отдать типографию частникам планировалось ещё в 2017—2019 годах. Но эти планы не сбылись.

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