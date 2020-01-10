Якутск, , 03:27 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока. Тариф составил 5 рублей за киловатт/час без НДС, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал правовой информации.

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В 2019 году базовый тариф составлял 4,69 рубля.

Согласно распоряжению правительства РФ, Якутии, Колыме, Сахалину, Чукотке и Камчатке выделят из федерального бюджета с января по ноябрь 2020 года средства на надбавку к цене на мощность.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость жилищно-коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%.