Москва, , 03:58 — REGNUM Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».

Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ. В 2019 году цены на коммунальные услуги индексировались в России два раза из-за того, что возникла необходимость учесть рост НДС с 18 до 20%. Со следующего года стоимость услуги ЖКХ будет меняться только раз в год.

Величина индекса будет варьироваться от региона. Самый высокий индекс установлен для Чечни — 6,5%, низкий — для Ненецкого автономного округа — 2,4%. Для Москвы и Санкт-Петербурга определены индексы в 5% и 3,8% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об установлении предельных индексов роста тарифов на коммунальные услуги в РФ в 2020 году.

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