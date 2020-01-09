Ростов-на-Дону, , 16:56 — REGNUM Власти Ростовской области озаботились отсутствием на трассах разметки и дорожных знаков. На устранение пробела выделено почти 300 млн рублей из региональной казны. Это следует из документации, размещённой на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Поиском подрядчика занимается министерство транспорта Ростовской области. Исполнитель должен также предоставить гарантию на срок службы дорожной разметки. Выполнить работы победитель торгов должен до 31 декабря 2020 года.

ИА REGNUM отмечает, что в 2019 году правительство Ростовской области выделило 280 млн рублей на разметку дорог. Все работы подрядчик должен был выполнить значительно быстрее — до 31 октября 2019 года.

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