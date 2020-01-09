Клайпеда, Литва, , 14:53 — REGNUM Из-за сокращения поставок продукции белорусского госпредприятия «Беларуськалий» в Индию и Китай у Клайпедского морского порта в 2019 году снизились показатели. Об этом в интервью агентству BNS заявил директор порта по маркетингу и общим делам Артурас Друнгилас.

В целом перевалка через порт сократилась на 0,8% к уровню 2018 года и составила 46,22 млн т. Погрузка сыпучих удобрений сократились на 370 тыс. т, контейнеров — на 270 тыс. т, нефтепродуктов — на 580 тыс. т. Зато выросли погрузки зерна — на 1,6 млн, рост импорта СПГ на почти 700 тыс. т.

Клайпедский порт ожидает снижения оборота и в 2020 году. Друнгилас отметил, что до сих пор нет контракта на поставку сыпучих удобрений в КНР, составляющих около 20−22% оборота порта. По предварительным данным, такой контракт может быть заключён в марте.