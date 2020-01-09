Москва, , 12:28 — REGNUM В рамках гособоронзаказа в подразделения Минобороны РФ в 2020 году поступит партия автоматов АК-12 объемом 40 тыс. единиц калибра 5,45 мм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в автомат внесен ряд конструктивных особенностей. Подразделения Минобороны получат автомат с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Также на автомат устанавливается 40-мм подствольный гранатомет.

Как сообщало ИА REGNUM, концерн «Калашников» за рекордно короткие сроки завершил исполнение государственного оборонного заказа за 2019 год по ключевым для Министерства обороны России изделиям, среди которых, в том числе, автомат АК-12. В концерне заявили, что выполнят поставки автоматов в рамках гособоронзаказа для Минобороны РФ в 2020 году на год ранее обозначенного срока. Всего будет поставлено 150 тыс. автоматов АК-12 и АК-15.