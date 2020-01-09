Москва, , 11:53 — REGNUM Нет никаких сомнений в том, что Россия достроит «Северный поток — 2», но задержка в строительстве будет иметь существенные последствия, а некоторые важные выводы, судя по всему, так и не сделаны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 января, комментируя информацию о завершении работ по строительству газопровода.

Ранее газета «Известия» сообщила, что «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию в 2020 году вне зависимости от того, возобновит ли прерванные работы швейцарская компания Allseas.

« В том, что наша страна в итоге сможет достроить «Северный поток — 2», никто не сомневается. В идеальном варианте достроить его надо самостоятельно и навсегда исключить деловые отношения с компанией Allseas .

Не подлежит сомнению и тот факт, что задержка в строительстве СП-2 уже имела и ещё будет иметь существенные последствия. Если бы всё шло в соответствии с планами, вполне вероятно, что договорённости по газу с Украиной были бы другими.

Во всей этой истории с остановкой в строительстве бросается в глаза совершенно необъяснимое отсутствие предусмотрительности. Неужели непонятно было, что американское давление будет нарастать? Неужели нельзя было просчитать поведение партнёра в лице Allseas ? Заранее подогнать наш трубоукладчик в Балтийское море?