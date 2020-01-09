Севастополь, , 11:47 — REGNUM Власти Севастополя заменят паром на Северной стороне города, поскольку старый слишком часто выходит из строя. Об этом 9 января во время аппаратного совещания городского правительства заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Подготовьте предложение по приобретению нового парома. Паром «Адмирал Лазарев» 1982 года постройки постоянно требует ремонта. За прошедшие полгода фактически поломка происходит раз в две недели, и у нас теряется синхронность сообщения», — сказал Развожаев.

По его словам, два старых парома, которые перевозят автомобили и пассажиров с площади Захарова на Северной стороне в Артбухту и обратно, были закуплены в 2012 году в Норвегии.

Как передавалоИА REGNUM, паромное сообщение между Севастополем и турецким Зонгулдаком было прекращено в марте 2017 года по инициативе турецкой стороны. После этого морское грузовое сообщение между Россией и Турцией осуществлялось через Новороссийск.

Читайте также: В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией