Севастополь, 9 января 2020, 11:47 — REGNUM Власти Севастополя заменят паром на Северной стороне города, поскольку старый слишком часто выходит из строя. Об этом 9 января во время аппаратного совещания городского правительства заявил врио губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, два старых парома, которые перевозят автомобили и пассажиров с площади Захарова на Северной стороне в Артбухту и обратно, были закуплены в 2012 году в Норвегии.
Как передавалоИА REGNUM, паромное сообщение между Севастополем и турецким Зонгулдаком было прекращено в марте 2017 года по инициативе турецкой стороны. После этого морское грузовое сообщение между Россией и Турцией осуществлялось через Новороссийск.
Читайте также: В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией