Симферополь, , 16:18 — REGNUM Процесс возобновления паромного грузового сообщения между Крымом и Турцией пока остаётся «в стадии переговоров и согласований», сообщила директор «Южного регионального центра поддержки экспорта» Наталья Серова.

«По уточнённой последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено», — приводит её слова РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня Наталья Серова сообщила изданию «Крыминформ» о возобновлении паромного сообщения между Севастополем и Зонгулдаком, которое было прекращено в марте 2017 года по инициативе турецкой стороны.

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