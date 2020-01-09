Якутск, , 09:42 — REGNUM С 10 января по 15 апреля в Якутии пройдёт приём заявок от потенциальных участников на вакансии в сельские школы республики в рамках федеральной программы «Земский учитель».

Читайте также: В Якутии ждут учителей, желающих получить 2 млн рублей

Минобразования Якутии на 2020 год утвердило 19 вакансий. Всего предусмотрено 50 квот до 2022 года, сообщает ЯСИА.

И уже в мае будут определены 19 учителей, которые будут работать в сельских школах. Напомним, участники программы, помимо различных мер поддержки, получат единовременную выплату в 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в школы Якутии требуются учителя русского и литературы, математики и физики, химии и биологии.