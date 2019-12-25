Якутск, , 10:09 — REGNUM В Якутии утвердили перечень вакантных должностей учителей в школах на участие в программе «Земский учитель», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования республики.

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Всего на 2020 год определено 19 вакансий, в основном требуются учителя русского и литературы, математики и физики, химии и биологии.

За два года действия программы Якутия получит 50 вакансий. Тем, кто приедет минимум на пять лет работать в школы Дальнего Востока выплатят 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Чукотка готова принять трёх педагогов по программе «Земский учитель».