Рига, , 16:26 — REGNUM По данным Центрального Статистического Управления (ЦСУ) Латвии в ноябре 2019, в сравнении с аналогичным периодом 2018, объём промышленного производства упал на 0,2%, пишет портал Dienas Business.

Падение в обрабатывающей промышленности составило 0,8%, добычи полезных ископаемых на 16,9%. Рост наблюдался в поставках электроэнергии и газа на 3,9%.

Обрабатывающую промышленность на дно потянуло падение в области деревообработки на 1,8% при удельном весе этого сегмента в 25,3%, а также снижение объёмов производства продуктов на 3,2%, при удельном весе в 13,8% от всей обрабатывающей отрасли.

На 18,5% упало производство оборудования и машин, на 15,7% автомобильная промышленность, на 1,3% производство оборудования для электроэнергетики.

На 2,9% в ноябре вырос торговый оборот Латвии. Со странами еврозоны на 5,9%, за пределами ЕС на 0,4%. Торговый оборот на внутреннем рынке упал на 3,2%.