Рига, , 16:36 — REGNUM Государственное Агентство социального страхования Латвии (VSAA) получило более 800 заявлений от граждан с просьбой использовать пенсионные накопления 2 уровня, как наследство, сообщает портал LSM.

C 2020 года каждый участник 2 го уровня пенсионного страхования, если он ещё не достиг пенсионного возраста может выбрать, как использовать свой накопленный капитал в том случае, если он умрёт до достижения пенсионного возраста.

По статистическим данным латвийского Агентства, в среднем, ежегодно, не дожив до пенсионного возраста умирает 5000 участников 2 го уровня накопительного пенсионного страхования. До этого их деньги зачислялись на специальный счёт государственного пенсионного бюджета. Директор VSAA Инесе Шмитиня рассказала, что теоретическая возможность подать такое заявление существует у 1,2 млн жителей Латвии.

С 2014 года пенсионный возраст в Латвии повышается на 3 месяца ежегодно. Планируется, что в 2025 году на пенсию по возрасту можно будет уйти в 65 лет. В 2020 году пенсия по возрасту возможна для всех достигших 61 года и 9 месяцев.